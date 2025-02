Naturpark Dobratsch: Gastro-Betriebe geschlossen – Alpenstraße befahrbar

Am heutigen Freitagvormittag, dem 14. Feber 2025, wurde seitens der Stadt Villach in einem Facebook-Posting informiert, dass auf der Villacher Alpenstraße in den Naturpark Dobratsch aufgrund des starken Nebels und der laufenden Schneeräumung kein sicheres Befahren ab der Mautstation möglich sei. Das hat sich nun geändert.

Naturpark Dobratsch: Absage der „Unplugged Tour“ und Gastro-Betriebe geschlossen

Vonseiten des Naturpark Dobratsch Kärnten erging eine wichtige Information an Besucher. „Aufgrund der aktuellen Wetterverhältnisse ist es leider nicht möglich, die Wege am Dobratsch entsprechend zu präparieren. Deshalb müssen wir unsere heutige Tour „Unplugged durch den Naturpark“ schweren Herzens absagen“, heißt es in den sozialen Medien. Zudem seien die Gastronomie-Betriebe am heutigen Tage geschossen. Auch habe der Naturpark-Bus seinen Betrieb für heute eingestellt.

Update 13.30 Uhr: Villacher Alpenstraße für Privatfahrzeuge wieder befahrbar

Nun kam es um die Mittagszeit gegen 13.30 Uhr zur Freigabe der Villacher Alpenstraße seitens der Stadt Villach. Wie die Öffentlichkeitsarbeit gegenüber 5 Minuten informiert, ist die Villacher Alpenstraße ab sofort für den öffentlichen Verkehr, also mit dem Privatfahrzeug, wieder freigegeben und geräumt. Auch der Rodelhügel auf der Rosstratte sei präpariert, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 13:53 Uhr aktualisiert