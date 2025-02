Bürgerbeteiligung für Klagenfurter Stadtentwicklung geht weiter voran

Die Stadt Klagenfurt arbeite intensiv an der Umsetzung des neuen Stadtentwicklungskonzeptes. Ein wesentlicher Teil dabei sei die aktive Bürgerbeteiligung. Im Dezember wurde bereits in den Stadtteilen Viktring und Waidmannsdorf zu sogenannten Planungstischen eingeladen.

Rabitsch: „Gemeinsam planen wir die Zukunft von Klagenfurt“

Interessierte Bürger seien auch im neuen Jahr willkommen, sich aktiv an der künftigen Entwicklung der Stadt zu beteiligen, heißt es seitens der Stadtkommunikation Klagenfurt. „Wir stellen den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Mittelpunkt. Gemeinsam planen wir die Zukunft von Klagenfurt, jede Idee ist herzlich willkommen!“, so Vizebürgermeister Ronald Rabitsch. Gemeinsam mit der Abteilung Stadtplanung lädt Rabitsch zu weiteren Terminen in folgenden Stadtteilen ein.

©kk Am Foto: Vizebürgermeister Ronald Rabitsch