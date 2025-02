Koalitionsgespräche: Kommt jetzt Schwarz-Rot?

Zwei Tage ist es nun her, dass die Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP geplatzt sind – vor allem, weil man sich bei der Ressortaufteilung strittig war. Die Frage, die alle beschäftigt: Wie geht es jetzt weiter? Bundespräsident Alexander Van der Bellen (Grüne) hatte sich nach Bekanntwerden des Koalitions-Aus mit einer Stellungnahme an die Öffentlichkeit gewandt. Darin sprach er von vier Optionen.

Diese vier Optionen gibt es laut Van der Bellen Neuwahlen, die frühestens in einigen Monaten stattfinden könnten

Minderheitsregierung unter der Duldung einer Mehrheit im Nationalrat

Expertenregierung unter der Duldung einer Mehrheit im Nationalrat

Regierung mit Parteien, die eine Mehrheit bilden (beispielsweise ÖVP-SPÖ, ÖVP-SPÖ-NEOS oder ÖVP-SPÖ-Grüne)

Parteichefs bei Van der Bellen

Zur weiteren Beratung hat der Bundespräsident alle Parteichefs zu sich eingeladen. Am gestrigen Donnerstag, dem 13. Feber, waren somit alle Augen auf die Hochburg gerichtet. 5 Minuten berichtete live. Mehr dazu in: LIVETICKER: Gespräche mit SPÖ vorbei: „Keine Lust auf ewiges Verhandeln“. Das Ergebnis der Gespräche? Dazu sagte Van der Bellen: „Wir haben vereinbart, dass wir in den kommenden Tagen in engem Austausch bleiben. Allen ist klar, dass nun rasch und verantwortungsvoll gehandelt werden muss.“

Kommt jetzt Schwarz-Rot?

Jetzt liegt der Ball bei den einzelnen Parteien. Es wird abgewartet, ob sie sich auf eine Zusammenarbeit einigen und eventuell Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Erst danach wird der Bundespräsident weitere Schritte festlegen. Und obwohl sich alle Parteien ziemlich bedeckt halten, stehen die Zeichen auf eine mögliche schwarz-rote Regierung. Gespräche zwischen ÖVP und SPÖ dürften jedenfalls im Laufen sein. Was sagen die Parteien dazu?

ÖVP hält sich zurück – aber Gespräche laufen

Die ÖVP betonte heute gegenüber der APA: „Es gibt keine Verhandlungen, aber auf Wunsch des Bundespräsidenten werden wir Gespräche mit den anderen Parteien führen.“ Mehr wurde dazu aber auch nicht gesagt. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) war dabei etwas ausführlicher. Laut ihm habe die ÖVP gezeigt, „über den sogenannten ideologischen Schatten zu springen“ und an „pragmatischen Lösungen“ interessiert zu sein. Es gebe keine Zeit und Spielraum für „politische Spielchen und ideologischen Zinnober“. Neuwahlen wären aus Stelzers Sicht keine Option, viel eher brauche es eine Regierung mit einer Mehrheit. An der Person des SPÖ-Verhandlungsführers Andreas Babler, der innerhalb der ÖVP umstritten ist, will Stelzer ein mögliches Scheitern nicht festmachen: „Wer für eine Partei spricht oder dort auftritt, das muss auch die jeweilige Partei für sich selbst entscheiden.“ Gleichzeitig bekräftigte er sein Vertrauen in VP-Chef Christian Stocker.

SPÖ setzt auf Rot-Schwarz im Parlament

Auf Anfrage der APA berief sich die SPÖ auf „intensive Gespräche“. Mit Details hält man sich vorerst zurück – selbst darüber, mit wem die Gespräche geführt werden, gibt es keine Angaben. Babler postete dazu auf X (vormals Twitter) Ausschnitte aus seinem gestrigen Pressestatement: „Die SPÖ ist bereit, Verantwortung zu übernehmen. Unser Ziel ist es, nun möglichst schnell eine Mehrheit im Parlament zu finden, die sich im Kern auf SPÖ und ÖVP stützt. Wir brauchen rasch eine Regierung, – ob aus unseren Reihen oder mit anerkannten Persönlichkeiten besetzt – die Österreich wieder Stabilität und Handlungsfähigkeit gibt. Sollten Verhandlungen aufgenommen werden, werde ich das SPÖ-Verhandlungsteam anführen. Gemeinsam mit Philip Kucher, Doris Bures, Josef Muchitsch und Eva-Maria Holzleitner stehen wir bereit.“

