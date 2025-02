Mann (28) verliert Kontrolle über LKW und rutscht in Straßengraben

Als ein Mann (28) im Bereich von Görlitzen mit seinem LKW unterwegs war, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und rutschte in einen Straßengraben.

Am Bein verletzt

Veröffentlicht am 14. Februar 2025, 15:39 / ©5 Minuten

Am 14. Feber 2025 fuhr ein 28-jähriger Mann aus Ungarn gegen 9.15 Uhr mit seinem LKW von Bad St. Leonhard kommend in Richtung Erzberg. Im Bereich von Görlitzen verlor der 28-Jährige, vermutlich aufgrund der mit Schneematsch bedeckten Fahrbahn, die Kontrolle über den LKW und rutschte in einen leicht tieferliegenden Straßengraben, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

LKW begann plötzlich zu rollen und der Mann wurde dabei leicht verletzt

Als der Lenker aus dem Fahrzeug stieg, um sich ein Bild über die Situation zu verschaffen, begann der LKW plötzlich zu rollen. Dabei wurde der 28-Jährige leicht am rechten Bein verletzt, bevor das Fahrzeug endgültig zum Stillstand kam. Der LKW wurde durch einen Abschleppdienst und die Freiwillige Feuerwehr Bad St. Leonhard aus dem Straßengraben geborgen. Der 28-Jährige wurde durch den Rettungsdienst ins LKH Wolfsberg verbracht und dort ambulant behandelt, heißt es seitens der Beamten abschließend.