Getränkekisten fielen auf Mitarbeiterin: 22-Jährige verletzt

Am Freitagvormittag, 14. Februar 2025, schob ein 36-jähriger Mitarbeiter eines Lebensmittelgeschäftes in Spittal an der Drau einen Hubwagen mit einer Palette Getränkekisten durch den Gang des Verkaufsraumes. Eine 22-jährige Mitarbeiterin, war zur selben Zeit mit dem Einschlichten von Fleischwaren in ein Kühlregal beschäftigt. Dann geschah das Unglück.

Mitarbeitern verletzt: Getränkekisten trafen 22-Jährige

Beim Umfahren der Kurve blieb der Hubwagen an einer Kante hängen, worauf einige der Getränkekisten, trotz Palettensicherungsbändern, vom Hubwagen fielen und die 22-jährige am rechten Bein verletzten. Die Mitarbeiterin wurde mit dem Verdacht einer Prellung vom Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal an der Drau verbracht.