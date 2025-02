Kärntner Ermittler lösen Fall um Sachbeschädigung: Sechs Verdächtige

Am 9. Feber 2025 kam es zu einem Vandalismus-Akt in Wolfsberg, bei dem mehrere Kennzeichen abgerissen und weggeworfen, sowie ein Müllcontainer beschädigt wurde. Die Polizei konnte den Fall nun klären.

Am 9. Feber 2025 kam es zu einem Vandalismus-Akt in Wolfsberg, bei dem mehrere Kennzeichen abgerissen und weggeworfen, sowie ein Müllcontainer beschädigt wurde. Die Polizei konnte den Fall nun klären.

Veröffentlicht am 14. Februar 2025, 15:54 / ©5 Minuten

In der Zeit von ca. 3 bis 3.50 Uhr rissen Unbekannte bei insgesamt sechs Fahrzeugen teilweise beide Kennzeichentafeln mit den Halterungen von den Fahrzeugen und warfen diese unweit der Fahrzeuge wieder weg. Auch beschädigten die Täter einen Müllcontainer. Wir berichteten.

Hervorragende Ermittlungsarbeit

Beamte der PI Wolfsberg konnten durch hervorragende Ermittlungsarbeit die versuchte Urkundenunterdrückung von acht Kennzeichentafeln, sowie die Sachbeschädigungen an einem Verkehrszeichen klären, so die Polizei am heutigen 14. Feber 2025.

Verdächtige zeigen sich geständig

Die drei Hauptverdächtigen, zwei 18-Jährige und ein 16- jähriger Wolfsberger, sowie drei weitere Mitverdächtige zeigten sich geständig. Für den entstandenen Schaden von circa 500 Euro wollen alle Verdächtigen volle Schadensgutmachung leisten. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Klagenfurt erstattet, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 15:59 Uhr aktualisiert