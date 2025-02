Schnee-Intermezzo in Österreich vorbei: „Trockenheit dauert an“

Einige Zentimeter Schnee: In großen Teilen Österreichs hat es am Freitag geschneit.

Meist fünf bis 15, in den Karnischen Alpen in Kärnten bzw. Osttirol durchaus auch bis zu 20 Zentimeter Schnee sind in der Nacht auf Freitag und am Freitag, 14. Februar 2025, selbst gefallen. „Für eine kosmetische Einfärbung der Landschaft in Weiß hat es vorübergehend gereicht“, erklärt die „GeoSphere Austria“ nun auf Facebook.

„Zum Teil viel zu wenig Schnee“ auf den Bergen

Vergleicht man das Ganze nun aber mit dem langjährigen Mittel, würde vor allem auf den Bergen „zum Teil viel zu wenig Schnee“ liegen. Während die Kaltfront nun schon wieder abzieht, bestimmt jetzt „trockenere, wenn auch vorerst kalte Luft das Wetter in Österreich“, so die Experten weiter. Der einzige, kleine Schnee-Lichtblick: „Nur zwischen dem Flachgau und dem Wienerwald schneit es am Sonntag noch einmal unergiebig.“

Kräftiger Hochdruckeinfluss dominiert neue Woche

Spätestens mit der neuen Woche erwartet Österreich aber wieder kräftiger Hochdruckeinfluss mit Milderung – eine Wetterlage, die wir diesen Winter nur zu gut schon kennen. Bis Ende Februar würde sich aus heutiger Sicht zudem auch kein größeres Niederschlagsereignis mehr abzeichnen. „Die Trockenheit dauert an“, erklären die Meteorologen abschließend.