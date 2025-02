Unbekannter raubt Drogeriefiliale in Wien aus

Die Polizei stand nach einem Raub in einer Drogerie in Wien-Favoriten Donnerstagabend im Einsatz.

Veröffentlicht am 14. Februar 2025, 17:21 / ©BMI / Gerd Pachauer

Am Donnerstagabend, 13. Februar 2025 gegen 18.15 Uhr, hat ein derzeit noch gänzlich unbekannter Mann mit dunkler Kapuzenweste eine Drogeriefiliale in Wien-Favoriten betreten. Die vor Ort anwesende Angestellte forderte er dort auf, Bargeld heraus zu geben, wie die Polizei nun berichtet. Dabei hat er auch eine mutmaßliche Schusswaffe, die er in seinem Hosenbund hatte, gezeigt. Mit mehr als 1.000 Euro hat er daraufhin die Filiale wieder verlassen, umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher negativ. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen nun übernommen.