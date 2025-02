Jugendliche wollen Eislaufen – jetzt sucht die Polizei nach Unbekannten

Bereits vor fast einer Woche am Samstag, 8. Februar 2025, ist es gegen 19.30 Uhr auf Höhe der Firma Tyrolit in Vomp (Bezirk Schwaz, Tirol) zu einer gefährlichen Drohung gekommen, wie die Polizei nun berichtet. Dabei waren drei Jugendliche (13, 14 und 16 Jahre alt) aus Österreich auf dem Gehsteig in Richtung Dorf unterwegs, um beim dortigen Sportplatz eislaufen zu gehen. Dabei sahen sie drei weitere Jugendliche, die Böller zünden wollten. Als diese die drei Österreicher erblickten, fingen sie an zu stänkern und gingen in ihre Richtung.

Unbekannter deutet Stichbewegung an

In weiterer Folge wurden sowohl der 14- als auch der 16-Jährige geschubst, gestoßen und in türkischer Sprache beschimpft, so die Polizei weiter. Der 14-Jährige ging daraufhin weg, einer der unbekannten Jugendlichen zog ein Butterfly-Messer und täusche zwei Mal eine Stichbewegung an. Anschließend verließen alle sechs Jugendliche den Vorfallort, verletzt wurde niemand. Die Polizei Schwaz sucht nun jedenfalls nach Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt bzw. zu den Tätern geben können. Diese sollen sich unter der Telefonnummer 059133 7250 melden.