Bis minus 15 Grad: Österreich steht frostige Nacht bevor

Nachdem am Valentinstag, 14. Februar 2025, in großen Teilen Österreichs etwas Schnee gefallen ist und die Landschaft teilweise weiß eingefärbt war, ist die Kaltfront, die dafür verantwortlich war, bereits wieder dabei abzuziehen. Kalt bleibt es vor allem in der kommenden Nacht aber dennoch.

„Am kältesten wird es in den Hochtälern der Alpen“

Landesweit würde nun Frost am Programm stehen, wie die „Österreichische Unwetterzentrale“ auf Facebook mitteilt. „Am kältesten wird es in den Hochtälern der Alpen: unter anderem am Arlberg, in Seefeld oder auch Galtür werden rund minus 15 Grad erreicht.“ Doch man beschwichtigt gleich darauf: „Freilich nix ungewöhnliches für Mitte Februar.“ Am „wärmsten“ wird es mit Tiefsttemperaturen rund um den Gefrierpunkt laut einer Karte rund um den Neusiedlersee im Burgenland.

©Screenshot „ubimet“ / uwz.at Eine Karte zeigt, wie kalt es in der kommenden Nacht werden soll.

Sonne macht diesen Winter vielerorts Überstunden

Auch in Wien dürfte es weitestgehend „angenehme“ und nur geringe Minustemperaturen haben, in Graz könnten es bis minus vier Grad werden, das Klagenfurter Becken rund um den Wörthersee ist ebenfalls mit nicht allzu tiefen Minusgraden verzeichnet. Und die „Österreichische Unwetterzentrale“ hat auch noch ein weiteres Thema in den Vordergrund gebracht: Sonnentechnisch ist der Winter nämlich in vielen Regionen ebenfalls überdurchschnittlich. „Nur lokal hat die Sonne Unterstunden gemacht“, so die Experten. Und weiter: „Andernorts wie in Krimml (Anm. Salzburg) schien sie bis heute 70 Prozent häufiger als üblich.“ Das Wetter wird in den kommenden Tagen und Wochen dann übrigens wieder deutlich trockener. Mehr dazu hier: Schnee-Intermezzo in Österreich vorbei: „Trockenheit dauert an“.