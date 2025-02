„Liebe ist gewaltfrei“: Aktion gegen Gewalt an Mädchen und Frauen

Vom 19. bis zum 27. Feber 2025 gibt es in Kärnten öffentliche Aktionen unter dem Motto ONE BILLION RISING, wo es gegen Gewalt an Frauen und Mädchen geht.

Vom 19. bis zum 27. Feber 2025 gibt es in Kärnten öffentliche Aktionen unter dem Motto ONE BILLION RISING, wo es gegen Gewalt an Frauen und Mädchen geht.

Veröffentlicht am 14. Februar 2025, 17:57 / ©2023 Verein EqualiZ - One Billion Rising

Heute ist Valentinstag. Für ein Drittel der Mädchen und Frauen in Österreich und weltweit ist laut einer Studie der Statistik Austria „Liebe“ jedoch mindestens einmal im Leben mit körperlicher und/oder sexueller Gewalt verbunden, heißt vonseiten des Vereins EqualiZ – Gemeinsam vielfältig.

Öffentliche Aktionen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen

Gemeinsam mit Kooperationspartnern in den Städten Völkermarkt (WIFF Frauen- und Familienberatung), Klagenfurt (Büro für Frauen, Chancengleichheit und Generationen), Villach (Frauenbüro) und Spittal an der Drau (Oberkärntner Frauenhilfe und Jugendservice der Stadtgemeinde) und dem Verein Ponto lädt der Verein EqualiZ – Gemeinsam vielfältig! im Rahmen der weltweiten internationalen Kampagne ONE BILLION RISING zu öffentlichen Aktionen gegen Gewalt an Mädchen und Frauen ein.

Zu den Terminen Mittwoch, 19. Februar 2025 von 12 bis 13 Uhr am Hauptplatz (Marktplatz) in Völkermarkt

von 12 bis 13 Uhr am Hauptplatz (Marktplatz) in Völkermarkt Donnerstag, 20. Februar 2025 von 12 bis 13 Uhr am Neuen Platz (vor dem Rathaus) in Klagenfurt

von 12 bis 13 Uhr am Neuen Platz (vor dem Rathaus) in Klagenfurt Freitag, 21. Februar 2025 von 12 bis 13 Uhr am Hauptplatz in Villach

von 12 bis 13 Uhr am Hauptplatz in Villach Donnerstag, 27. Februar 2025 von 11.30 bis 12.30 Uhr am Rathausplatz in Spittal an der Drau

Die Forderung

„Wir fordern, dass Mädchen* und Frauen* frei von struktureller, ökonomischer, sozialer, psychischer, digitaler, sexualisierter und körperlicher Gewalt leben und lieben können. Diese Forderung muss lauter und deutlicher gestellt werden denn je“, heißt es vonseiten der EqualiZ – gemeinsam vielfältig. Und weiter: „Zahlen und Fakten zeigen, dass wir in Zeiten eines ‚Backlash‘ leben. Vor allem in digitalen Medien werden Frauen* wieder verstärkt als ‚Objekte‚ definiert, auf die Männer* ein Besitzrecht inklusive Entscheidungsmacht über Körper und Sozialleben zu haben glauben. Erreichte Fortschritte in der sozialen und ökonomischen Gleichstellung der Geschlechter werden wieder in Frage gestellt und die Lebens-Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen vergrößern sich weiter…“. Hier kannst du die Studie des Instituts für Konfliktforschung 2024 nachlesen.

Kurze Statements und ein Tanz

Zentrale Ziele von One Billion Rising seien, die Solidarität mit betroffenen Mädchen* und Frauen* zu zeigen und die Forderungen im öffentlichen Raum vor wichtigen Institutionen und mit hoher Personenfrequenz zu stellen. Neben kurzen Statements sei es vor allem der Tanz, mit dem die Forderungen untermauert werden, heißt es weiter. „Denn Tanz schafft Raum, generiert Energie, Kraft und Selbstbestimmung über den eigenen Körper, widersetzt sich unterdrückenden Tendenzen und schafft Freiheit…“, so vonseiten der EqualiZ – gemeinsam vielfältig abschließend.