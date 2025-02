Leiche in Kärnten gefunden: Tod von Pensionistin gibt Rätsel auf

Im Feber 2023 kam es zu einem schrecklichen Fund in Edling im Bezirk Völkermarkt. Die Leiche einer 62-jährigen Pensionistin wurde in einem Waldstück entdeckt. In "Ungelöst - Cold Case Austria" auf JOYN wird der Fall nun behandelt.

Im Feber 2023 kam es zu einem schrecklichen Fund in Edling im Bezirk Völkermarkt. Die Leiche einer 62-jährigen Pensionistin wurde in einem Waldstück entdeckt. In "Ungelöst - Cold Case Austria" auf JOYN wird der Fall nun behandelt.

Im Bezirk Völkermarkt kam es zu einem Schreckensfund im Feber des Jahres 2023. Die 62-jährige Gertrude K. wurde leblos in einem Waldstück nahe ihres Wohnhauses aufgefunden. In weiterer Folge, nach einer Obduktion, stellte sich heraus, dass sie aufgrund stumpfer Gewalteinwirkung auf ihren Kopf ohnmächtig wurde und dann erfroren sei.

Ermittlungen auf Hochtouren

Im Zuge der Ermittlungen standen drei Tatverdächtige im Fokus der Beamten. Dabei soll es sich um Männer aus dem familiären Umfeld der Frau gehandelt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung. Im Juni 2023 nahm der Fall eine überraschende Wendung, die Ermittlungen gingen nun auch in andere Richtungen. Wir berichteten.

„Ungelöst – Cold Case Austria“

Nun wird der Fall auf JOYN in „Ungelöst“ behandelt. Der Verdacht der Ermittler fällt zunehmend auf ihren eigenen Sohn, heißt es in einer Aussendung. Auch wird berichtet, „dass der Sohn und sie am Vormittag einen wilden Streit gehabt haben sollen.“ Was steckt hinter dieser grausamen Tat? Staatsanwalt Markus Kitz, Kathrin Hartl, die Rechtsanwältin des Sohnes, sowie auch mehrere Journalisten kommen bei „Ungelöst“ zu Wort. Die kleine Gemeinde lebt in großer Ungewissheit, ob jemand aus ihrem Kreis die Pensionistin auf dem Gewissen hat.