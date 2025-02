Wiener Dieb von Ladendetektiv in flagranti erwischt

Veröffentlicht am 14. Februar 2025, 18:24 / ©BMI/Maria Rennhofer-Elbe

Donnerstagvormittag, am 13. Februar 2025 gegen 10 Uhr, hat ein Ladendetektiv eines Drogeriegeschäfts den Polizeinotruf gewählt. Wie die Beamten nun berichten, soll er im Geschäft im 22. Bezirk (Wien-Donaustadt) einen Mann über die Videoüberwachung beobachtet haben, der Gegenstände in einen Koffer packte und die Drogerie verließ, ohne zu bezahlen. Der Ladendetektiv hielt den Mann an.

Tatverdächtigter schon wegen mehrerer Delikte angezeigt

Als die Polizei eintraf, fanden sie einen 41-jährigen Österreicher mit einem präparierten Koffer mit Diebesgut vor. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, im Zuge weiterer Erhebungen stellte sich dann heraus, dass er bereits in der Vergangenheit wegen mehrere Delikte angezeigt wurde. Der Mann wird nun in eine Justizanstalt gebracht.