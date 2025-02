Steirer wollen Strandbar in Thailand eröffnen – doch es gibt ein Problem

Ferne Länder, unendliche Möglichkeiten und die Erfüllung großer Träume: Egal ob USA, Thailand, Mexiko, Dubai oder Schweden: Die Serie „Die Auswanderer“ begleitet wieder jene, die in ferne Länder umziehen und sich dort von Anfang an ein neues Leben aufbauen. Die Auswanderer“ läuft ab 16. Februar immer sonntags um 20.15 Uhr auf JOYN & PULS 4. Bei den neuen Folgen mit dabei ist auch ein Ehepaar aus der Steiermark.

Steirisches Ehepaar will Strandbar in Thailand eröffnen

„Für unseren Traum investieren wir 30.000 Euro“, verrät Patrick Kuzmicki. Der Steirer und seine Frau Carina aus Bruck an der Mur kehren der Kälte in der Steiermark den Rücken. Sie zieht es in das warme Südostasien, wie sie sich ihr persönliches Glück aufbauen wollen: Eine Strandbar in Thailand. Gesagt, getan. Die beiden packen ihre Koffer und starten in Richtung „Auswanderer“-Abenteuer. Doch bevor sie so richtig durchstarten können, brauchen sie noch einen thailändischen Partner. Denn als Ausländer dürfen sie kein Grundstück pachten. Kann Thailänder Jo dabei helfen ihren Traum zu erfüllen? Es steht viel auf dem Spiel, denn für das Startkapital hat auch Patricks Mutter Heidi ihr Haus in der Steiermark verkauft.

©Puls 4

So geht es „Auswanderer“-Familie Wachter in Amerika

Außerdem wieder mit von der Partie ist die legendäre „Auswanderer“-Familie Wachter aus Niederösterreich, die bereits in der 1. Staffel den Schritt des Auswanderns gewagt hat. Mutter Angela und Vater Helmut sind mit ihren Kindern Lenny, Kevin und Liam nach Florida in die USA gezogen. Der große Traum: amerikanische Autos zu restaurieren und nach Europa zu verschiffen. Einige Zeit später folgte eine Restauranteröffnung mit österreichischen Spezialitäten. Nun wollen sie ihre Familienbetriebe auf das nächste Level heben und Ferienwohnungen vertreiben. „Wir leben jetzt seit eineinhalb Jahren in Florida in Amerika, wir sind unserer Ansicht nach sehr erfolgreich da“, erzählt Helmut.