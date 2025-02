Gemeinderatswahl: Über 2.100 Frauen kandidieren für die SPÖ

Die Einreichfrist für die Kandidaturen zu den Gemeinderatswahlen am 23. März in der Steiermark ist am heutigen Freitag, 14. Februar, ausgelaufen. Der steirische SPÖ zieht Bilanz. GVV Vorsitzender Bürgermeister Mario Abl sagt dazu: „Ich freue mich, dass es wieder gelungen ist, über 6.300 Steirerinnen und Steirer als Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl auf den Listen der SPÖ zu gewinnen. Unsere Teams stehen in den Gemeinden für eine verantwortungsvolle Politik, für Bürgernähe und für Gestaltungskraft.“ Landesgeschäftsführer Florian Seifter ergänzt: „Wir kandidieren in 269 Gemeinden und machen knapp 98 Prozent der Wahlberechtigten das Angebot, in ihrer Gemeinde oder Stadt SPÖ zu wählen. Besonders freut uns, dass wir das ausgegebene Ziel von 5.000 Kandidatinnen und Kandidaten deutlich übertreffen konnten. Rund 6.300 Steirerinnen und Steirer kandidieren für die Sozialdemokratie und bringen sich ein, die Lebensrealität vor Ort zu verbessern.“

Frauenanteil deutlich gesteigert

Besonders erfreulich sei die deutliche Steigerung des Frauenanteils auf den Listen. Über 2.100 Frauen kandidieren bei der Gemeinderatswahl. Das ist ein Plus von rund 4 Prozent im Vergleich zum letzten Antreten. Über 40 Frauen kandidieren als Spitzenkandidatinnen. Das von der SPÖ Steiermark, dem GVV und den SPÖ Frauen Steiermark gestartete Projekt, mehr Frauen für die Kommunalpolitik zu gewinnen, trägt somit bereits erste Früchte. Landesfrauenvorsitzende MEP Elisabeth Grossmann: „Gerade auf Gemeindeebene freut mich der gestiegene Anteil von Frauen auf unseren Listen besonders, weil eine Kandidatur vor Ort für Frauen eine besondere Herausforderung ist angesichts der Doppel- und Mehrfachbelastungen durch Beruf, Familie und gesellschaftlicher Anforderungen, veralteter Rollenbilder. Von Frauen wird meist auch mehr erwartet als von Männern und sie stehen stärker unter Beobachtung, vor allem im höchstpersönlichen Umfeld der Gemeinde. Wir unterstützen unsere Kandidatinnen mit einem umfassenden Bildungs- und Mentorinnenprogramm. Das Interesse daran ist sehr groß, da Frauen sehr große Ansprüche an sich selbst stellen, ihre Aufgaben bestmöglich zu meistern. Die gestiegene Anzahl der Kandidatinnen unterstreicht die Wirksamkeit dieser Maßnahmen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 19:19 Uhr aktualisiert