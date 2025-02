Lotto-Ziehung: Es geht um Millionen – das sind die gezogenen Zahlen

Insgesamt rund 6,7 Millionen Euro warten bei der Lotto-Bonusziehung am Freitag, 14. Februar 2025, im ersten Gewinnrang. Erstmals in diesem Jahr geht es in einem Fünffachjackpot um derartige Geldsummen. Im Februar hat es bisher überhaupt noch keinen „Sechser“ gegeben. Wir haben hier für euch die Zahlen, die gezogen worden sind, in der Infobox zusammengefasst.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung gezogen: Lotto : 19, 22, 25, 38, 41, 44; Zusatzzahl: 26

: 19, 22, 25, 38, 41, 44; Zusatzzahl: 26 LottoPlus : 9, 10, 13, 14, 16, 21

: 9, 10, 13, 14, 16, 21 Joker: 6, 0, 7, 9, 8, 7

Zusatzgewinn und Doppeljackpot beim Joker

Doch nicht nur bei der Lotto-Ziehung geht es um mehr Geld als sonst. Die Bonusziehung hat es so an sich, dass auch ein Zusatzgewinn ausgespielt wird. Ein Tipp kann sich also auf jeden Fall über zumindest 300.000 Euro freuen. Zusätzlich hat es auch schon seit mittlerweile zwei Ziehungen keinen Joker mehr gegeben, der auch das „Ja“ angekreuzt hatte. Hier warten beim Doppeljackpot nun etwa 700.000 Euro.