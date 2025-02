Familie verzweifelt: „Bitte melde dich, bitte gib ein Zeichen“

Nun ist bereits der 18. Tag, seit dem diese Kärntnerin vermisst wird. Die Familie bittet darum, sich mit Hinweisen direkt an die nächste Polizeidienststelle zu wenden.

Seit dem 29. Jänner 2025 läuft die Suche nach der 45-Jährigen aus Klagenfurt. Sie wurde zuletzt in Klagenfurt gesehen und könnte sich überall in Kärnten aufhalten. Die Polizei ermittelt und sucht weiterhin nach der Kärntnerin, und das seit 18 Tagen.

„Bitte melde dich“

Die Familie richtet eine Bitte direkt an die Vermisste: „Bitte melde dich, bitte gib ein Zeichen“. Es gehe ihnen sehr schlecht und sie wünschen sich von Herzen, dass die Kärntnerin auftauche. „Bitte haltet die Augen offen nach ihr“, so eine Verwandte im Gespräch mit 5 Minuten und richtet sich damit an die Kärntner und Kärntnerinnen.

Ein großes Anliegen der Verwandten

Die Familie der 45-Jährigen bittet darum, dass Hinweise direkt an die nächste Polizeidienststelle gegeben werden sollen: „Bitte wendet euch mit Hinweisen an die Polizei“. Die Klagenfurterin hat keine Papiere oder Brieftasche bei sich, diese wurden in Villach gefunden.

So sieht die Frau aus: Die Kärntnerin ist 1,78 m groß, von sehr schlanker Statur und wiegt etwa 58 kg. Sie hat grau-blaue Augen und trägt mehrere auffällige Merkmale: Eine Tätowierung auf der linken Schulter, ein Feuermal an der Ferse sowie eine besondere Halskette – ein Schuhband, das eine Erinnerung an ihren Vater ist.

