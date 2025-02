Österreicher als Opfer: „Am Ende steht der finanzielle Ruin“

„Am Anfang stand die Hoffnung aufs schnelle Geld, am Ende der finanzielle Ruin.“ Mit diesen Worten beschreibt die Arbeiterkammer (AK) Vorarlberg derzeit auf ihrer Website zwei Plattformen, denen auch Österreicher zum Opfer fielen. Genannt werden in dem Bericht die Plattformen von „BARAK“ und „LENHOFF“. Dabei handelt es sich um „Finanzdienstleister“, der Verein „Bekämpfung von Cyberkriminalität gegen Kleinanleger und Verbraucher“ (EFRI) bietet nun jedoch Hilfe an, in Köln seien nämlich Millionen aufgetaucht. Es werden Opfer aufgerufen, sich zu melden, die 3.000 Euro oder mehr verloren haben.

Von 464 Opfern sind 96 aus Österreich

Derzeit vertritt der Verein nämlich schon 464 Opfer der beiden Betrugssysteme, darunter rauch 96 Österreicher, so die Arbeiterkammer. Die Verluste, die so mancher Betroffene dabei gemacht haben, liegen dabei teils in den Hunderttausenden. So hat etwa ein Vorarlberger mehr als 270.000 Euro verloren. Und es wird noch schlimmer: Mittlerweile würden nämlich auch schon Kriminelle den Opfern ihre „Hilfe“ anbieten – und sie verlangen eine Vorauszahlung.

So läuft die Betrugsmasche ab

Die AK gibt auch ein Beispiel, wie so eine Betrugsmasche abläuft. Dabei wird der Betrogene – nennen wir ihn Herr A. – im Internet etwa auf eine Anzeigen aufmerksam: „Mit 20 Euro zum Millionär“. Herr A. denkt sich daraufhin, dass man es ja mal versuchen könnte, meldet sich an und überweist 250 Euro auf ein Konto. Danach meldet sich jemand bei ihm und verspricht ihm den Geldsegen. Dabei wird auf die Kursentwicklung von hochspekulativen „Finanzprodukten“ gewettet. Während die Verlustwahrscheinlichkeit höher als die eines Gewinns ist, sei die Rendite bei einem Erfolg noch dazu unter 100 Prozent.

„Recovery-Plan“ als letzter Ausweg?

Immer wieder werden beim Betrogenen dann besondere „Zuckerl“ aus dem Hut gezaubert, als er dann auf sein Guthaben zugreifen will, ändert sich alles plötzlich. Am Ende steht das Konto oft auf null. „In weiterer Folge begibt sich das Konto auf eine erstaunliche Berg- und Talfahrt. Um sein eingesetztes Geld zu retten, setzt er panisch immer höhere Beträge ein. Am Ende steht ein „Recovery-Plan“, der den Betrogenen noch einmal 50.000 Euro kosten soll. Geld, das er freilich nie wieder sehen sollte. Das schlimme daran: Herrn A. gibt es wirklich und er ist kein Einzelfall.

Was du machen kannst, wenn du Opfer dieser Betrugsmasche wurdest

Beim Verein „EFRI“ handelt es sich dagegen um ein seriöses Unternehmen, so die Arbeiterkammer weiter. Nachdem in Köln eben mehrere Millionen Euro von einer illegalen Geldsammelstelle sichergestellt wurden, können nun Forderungsanmeldungen gemacht werden. Dabei wurde vereinbart, dass auch österreichische Opfer Forderungen anmelden können. Aber man will auch die Hoffnungen nicht zu hoch ansetzen: „Erfolgsgarantie gibt es keine.“ Gleichzeitig müsse nichts gezahlt werden, lediglich bei Erfolg seien 15 Prozent der Rückerstattungen zu zahlen. „Es fallen keinerlei sonstige Kosten an“, weiß die Arbeiterkammer abschließend. Kontakt zu EFRI kann man hier aufnehmen, Alternativ kann man sich auch bei den jeweiligen Arbeiterkammern informieren.