Drei „goldene“ Persönlichkeiten in Wernberg geehrt

Am vergangenen Mittwoch, dem 12. Februar 2025, standen bei einem Festakt im Gemeinderatssitzungssaal im Gemeindeamt in Wernberg drei Persönlichkeiten im Mittelpunkt.

Bürgermeisterin Doris Liposchek hatte im Namen der Gemeinde Wernberg die ehrenvolle Aufgabe, die hocherfolgreiche Sportlerin Melissa Köck mit einem kleinen, aber wertvollen Goldbarren auszuzeichnen sowie dem pensionierten Mediziner Eckart Fieber und dem Fußballnachwuchs-Förderer Georg Partoloth das Goldene Ehrenzeichen der Gemeinde Wernberg zu verleihen. Neben den Familien der Geehrten durfte sie auch Landesrätin Sara Schaar und die Mitglieder des Gemeindevorstands begrüßen.

Skistar Melissa Köck

„Im Jänner gelang unserem Skistar Melissa Köck nach den Deaflympics, den Olympischen Spielen im Gehörlosensport, im Vorjahr erneut das Kunststück, alle fünf Rennen bei einem Großereignis zu gewinnen“, freute sich Bürgermeisterin Liposchek. Bei den Alpinen Ski Weltmeisterschaften der Gehörlosen, den „World Deaf Alpine Skiing Championships“, im Wintersportgebiet Jasná in der Slowakei kürte sie sich in allen Disziplinen zur Weltmeisterin: Im Super-G, in der Alpinen Kombination, im Riesentorlauf, im Parallel-Slalom und im Slalom.

©Gemeinde Wernberg Am Foto: Gemeindevorstand Adam Müller, Vizebürgermeister Christian Mitterböck, Vizebürgermeisterin Marlene Rogi, Bürgermeisterin Doris Liposchek, Melissa Köck, Gemeindevorstand Markus di Bernardo und Landesrätin Sara Schaar (von links).

Eckart Fieber erfreute sich großer Beliebtheit als Arzt

Am 7. Jänner 2003 eröffnete der praktische Arzt Eckart Fieber seine Kassenstelle im „Business Center Wernberg“. „Über 21 Jahre gewährleistete er die medizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Wernberg. Außerdem engagierte er sich ehrenamtlich bei den Feuerwehren in der Gemeinde als Feuerwehrarzt“, bedankte sich Bürgermeisterin Liposchek. Am 14. Juni 2024 hatte der beliebte Mediziner seinen letzten Arbeitstag und verabschiedete sich in den wohlverdienten Ruhestand. In Anerkennung und Würdigung seiner ärztlichen Tätigkeit beschloss der Gemeinderat einstimmig, ihm das Goldene Ehrenzeichen der Gemeinde zu verleihen.

©Gemeinde Wernberg Am Foto: Gemeindevorstand Adam Müller, Gemeindevorstand Markus di Bernardo, Vizebürgermeisterin Marlene Rogi, Landesrätin Sara Schaar, Dr. Eckart Fieber, Dr. Lieselotte Fieber, Vizebürgermeister Christian Mitterböck und Bürgermeisterin Doris Liposchek (von links)

Seit über 50 Jahren für den SV Wernberg aktiv

Seit über 50 Jahren ist Georg Partoloth für „seinen“ Fußballverein SV Wernberg aktiv. „Dabei liegt ihm vor allem die Nachwuchsarbeit am Herzen: Seit dem Jahr 1978 ist er als Nachwuchstrainer tätig und erwies sich in den vergangenen Jahren zudem als Förderer des Mädchen- und Frauenfußballs“, betonte Bürgermeisterin Liposchek. Er gilt beim SV Wernberg als „Mädchen für alles“ und packt überall an, wo seine Hilfe benötigt wird. In Anerkennung und Würdigung seines Engagements für den Fußballsport beschloss der Gemeinderat einstimmig, auch ihm das Goldene Ehrenzeichen der Gemeinde zu verleihen.

©Gemeinde Wernberg Am Foto: Vizebürgermeisterin Marlene Rogi, Gemeindevorstand Markus di Bernardo, SV-Wernberg- Funktionär Stefan Mossier, Landesrätin Sara Schaar, SV-Wernberg-Obmann Manuel Blüm, Georg Partoloth, Vizebürgermeister Christian Mitterböck, Veronika Partoloth, Gemeindevorstand Adam Müller und Bürgermeisterin Doris Liposchek (von links)

Die Gratulanten

Neben Bürgermeisterin Doris Liposchek gratulierten den drei Persönlichkeiten Landesrätin Sara Schaar, Vizebürgermeister Christian Mitterböck, Vizebürgermeisterin Marlene Rogi, die Gemeindevorstände Adam Müller und Markus di Bernardo, Bürgermeister im Ruhestand Franz Zwölbar sowie Amtsleiterin Anja Schweda. Musikalisch umrahmt wurde der Festakt in einem würdigen Rahmen von Alfons Maier („Swing Sax“).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 19:24 Uhr aktualisiert