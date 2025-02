Drei Unfälle innerhalb kurzer Zeit forderten in Graz mehrere Verletzte

Der erste Unfall ereignete sich gegen 13 Uhr in der Plüddemanngasse. Dabei hielt eine 25 jährige Pkw-Lenkerin aus Graz ihr Fahrzeug hinter einem anhaltenden Pkw aufgrund eines Fußgängers, der den Schutzweg überquerte, an. Nachdem der Fußgänger den Schutzweg überquerte hatte, fuhr der Pkw vor ihr, wie auch sie selbst, weiter. Plötzlich wollte völlig unerwartet ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Graz Umgebung ebenfalls den Schutzweg überqueren. Dies passierte vermutlich derart schnell, dass die 25-jährige Pkw-Lenkerin ihr Fahrzeug erst nach dem Anprall mit dem Fußgänger abbremsen konnte. Der Fußgänger prallte mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe und musste nach der Erstversorgung in das LKH Graz eingeliefert werden. Sein Gesundheitszustand ist nicht bekannt, es dürfte laut den Ersterkenntnissen aber von relativ leichten Verletzungen ausgegangen werden.

E-Roller-Fahrer kollidierte mit LKW

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 13.30 Uhr in der Idlhofgasse. Ein 31-jähriger Grazer lenkte einen Lkw auf der Niesenbergergasse stadteinwärts und wollte in die Idlhofgasse einbiegen. Zeitgleich wollte ein 29 Jahre alter Syrer, er lebt in Wien, mit seinem E-Roller diese Kreuzung in gerader Richtung überqueren. Laut eigenen Angaben unterschätzte der Lkw-Fahrer die Geschwindigkeit des E-Rollers und fuhr trotz „Vorrang Geben“ langsam los. Kurz danach kam es zum Zusammenstoß der beiden Unfallbeteiligten. Der Syrer wurde mit leichten Verletzungen in das UKH Graz eingeliefert.

E-Roller-Fahrer prallte gegen Auto

Der dritte Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr in der Alten Poststraße. Ein 67-jähriger Grazer wollte vom Kundeparkplatz eines Diskontmarktes nach rechts auf die Alte Poststraße einbiegen. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger Afghane, er lebt in Graz, mit seinem E-Roller den östlichen Radweg der Alten Poststraße in südliche Richtung. Der Pkw-Lenker näherte sich der Ausfahrt an und hielt seinen Pkw an der dortigen Haltelinie an. Kurz darauf fuhr er auf die Radfahrerüberfahrt weiter und hielt abermals sicherheitshalber an. Er wollte sich überzeugen, dass ein gefahrloses Einfahren in die Alte Poststraße möglich war. In diesem Moment prallte der Afghane gegen den, laut Angaben des Pkw-Lenkers, stehenden Pkw. Der 24-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in das UKH Graz eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 19:31 Uhr aktualisiert