Demo in Wien: Organisatoren sehen Demokratie „bedroht“

Beim „Hrdlicka-Mahnmal gegen Faschismus und Krieg“ am Helmut-Zilk-Platz in der Inneren Stadt in Wien (1. Bezirk) wird am Samstag, 15. Februar 2025 ab 14 Uhr, eine Demonstration unter dem Titel „Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg“ stattfinden. Die Demonstrierenden sehen dabei die Demokratie „bedroht“. „Die antidemokratischen Maßnahmen nehmen deutlich zu“, heißt es dazu. Man kritisiert „Demo-Verbote“ und sieht sich in den Grund- und Freiheitsrechten durch die Polizei und die Justiz beschnitten, heißt es im Aufruf zur Demonstration, die bis 16 Uhr geplant ist. Unter den Rednern findet sich auch Heinrich Staudinger, Bundespräsidentschaftskandidat 2022 wieder.