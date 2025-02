„Pfote mit Herz“: Therapiebegleithunde Ausbildung in Kärnten

Info-Tag am 8. März

Veröffentlicht am 14. Februar 2025

Hunde erreichen Menschen in allen Lebenslagen, ob jung oder alt, gesund oder krank, gestresst oder einsam und natürlich auch bei körperlichen, psychischen und mentalen Beeinträchtigungen. „Pfote mit Herz“ hat 2024 eine Therapiebegleithundeausbildung ins Leben gerufen, die bereits großartige neue Therapiebegleithunde-Teams zertifizieren konnte.

Weitere Lehrgänge ab April 2025

Wichtig dabei ist das staatliche Gütesiegel, welches einen einheitlich Qualitätsstandard durch das Messerli Institut der Veterinärmedizinischen Uni Wien garantiert. Weitere Lehrgänge stehen bereits in den Startlöchern und finden ab April 2025 in Klagenfurt, Villach und St. Veit an der Glan statt.

Info-Tag in St. Veit an der Glan Am Samstag, dem 8. März 2025 wird von 15 bis 17 Uhr am Gelände des ÖRV HSV St. Veit an der Glan (Herzog Bernhard Straße 40, 9300 St. Veit/Glan) ein Infotag abgehalten. Interessierte können sich über die Ausbildung informieren und auch bereits einen Eignungstest durchführen. Beim Eignungstest wird geprüft, ob der Hund alle notwendigen Eigenschaften für einen Therapiebegleithund mit sich bringt, heißt es seitens des Ausbildungszentrums. Anmelden kann man sich unter: [email protected]

Therapiebegleithunde besuchen Menschen in – Kindergärten und Schulen

– Behinderteneinrichtungen

– Alters- und Pflegeresidenzen

– Geriatrie Zentren, Hospiz

– Kompetenzzentren für Demenzkranke

– Therapie-Institutionen für psychisch erkrankte Personen

– Oder einfach nur die Menschen Zuhause

Wodurch sich gute Therapiebegleithunde auszeichnen

Gut ausgebildete Therapiebegleithunde (TBH) sind durch ihr sehr klares und freundliches Sozialverhalten besonders geeignet. Sie schaffen schnell eine angenehme Atmosphäre. Dadurch werden Körperkontakt und Konzentration stimuliert. Das Verantwortungsgefühl gegenüber Tieren wird gesteigert. Wahrnehmung und Kommunikation werden gefördert, heißt es seitens des Ausbildungszentrums. Spannungen bei Lerndefiziten und Leistungsschwächen werden abgebaut, die Motorik wird aktiviert und es kommt insgesamt zu einer Verbesserung des Gesundheitsverhaltens.

Das Programm „Pfote mit Herz“

Das Programm von „Pfote mit Herz“ umfasst theoretisch-praktische Unterrichtseinheiten, die Teilnehmer zum „staatlich zertifizierten Mensch-Hund-Team“ ausbilden, heißt es weiter. Ein wichtiger Teil der Ausbildung sind 20 Stunden rein praxisbezogenen Unterricht, unter anderem mit Einsätzen in Schulen, Pflegeheimen, Krankenhäusern und Wohngemeinschaften von beeinträchtigten Menschen. Natürlich werde auch auf den Einsatz im familiären Umfeld umfassend eingegangen. Referenten sind staatlich zertifizierte Therapie-Begleithunde-Experten, tierschutzqualifizierte Hundetrainer, Tierärzte, Pädagogen, eine Psychologin mit Schwerpunkt Demenz sowie Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger (DGKP), heißt vom Ausbildungszentrum weiter. Somit werde jeder Aspekt im Bereich eines Therapiebegleithunde-Einsatzes durch die Vielfalt an Expertinnen abgedeckt.