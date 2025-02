Fünffachjackpot geknackt: Österreicher schwimmt jetzt im Geld

Zwei Wochen lang hat es gedauert, ehe der Lotto-Sechser in Österreich wieder geknackt wurde. Nach mehreren Gewinnen jenseits der 100.000er-Grenze in den vergangenen Wochen, wird jetzt wieder der ganz große Gewinn ausgezahlt. Mehr als 6,85 Millionen Euro wandern damit nach der heutigen Lotto-Bonusziehung am Freitag, 14. Februar 2025, auf das Konto von einem einzigen Österreicher. Ob auch du gewonnen hast? In der Infobox unten findest du jedenfalls die Gewinnzahlen.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Bonusziehung gezogen: Lotto : 19, 22, 25, 38, 41, 44; Zusatzzahl: 26

: 19, 22, 25, 38, 41, 44; Zusatzzahl: 26 LottoPlus : 9, 10, 13, 14, 16, 21

: 9, 10, 13, 14, 16, 21 Joker: 6, 0, 7, 9, 8, 7

Auch Joker-Doppeljackpot geknackt

Auch der Doppel-Jackpot beim Joker wurde übrigens geknackt. Gleich zwei Mitspieler dürfen sich dabei über jeweils mehr als 373.000 Euro freuen. Keinen Sechser hat einmal mehr die LottoPlus-Ziehung zutage gefördert. Damit wird das Geld wie immer in diesen Fällen auf die Fünfer verteilt. 77 Scheine hatten fünf Richtige und bekommen damit jeweils mehr als 5.700 Euro aufs Konto.