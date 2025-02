Zertifikate überreicht: Kärnten hat 31 neue Kleinkindererzieher

Bildungslandesrat Daniel Fellner überreichte am gestrigen Donnerstag, dem 13. Feber 2025, gemeinsam mit Bildungsabteilungsleiterin Gerhild Hubmann an 25 der stolzen Absolventen ihre Zertifikate bei einem Festakt im Spiegelsaal.

Fellner: „Ich danke euch von ganzem Herzen“

„Ich danke euch von ganzem Herzen“, richtete sich Fellner an die Absolventinnen und Absolventen, aber auch an deren Angehörige, die sie während des Lehrgangs unterstützt haben. „Wir brauchen euch so dringend“, betonte der Bildungsreferent und hob die besondere Rolle hervor, die Elementarpädagoginnen und -pädagogen im Leben der Kinder und Eltern spielen. Ebenso strich er hervor, dass Kärnten eine anspruchsvolle, aber gleichzeitig auch die beste Ausbildung in diesem Bereich habe. „Ich wünsche euch, dass ihr die Kinder so nehmen könnt, wie sie sind – mit ihren jeweiligen Eigenheiten, in ihrer Besonderheit. Ich wünsche euch viel Spaß, tolle Geschichten und dass ihr immer gerne in die Arbeit geht. Ihr könnt richtig stolz auf euch sein“, so Fellner.

©LPD Kärnten/Wajand | Am Foto: LR Daniel Fellner, Absolventin Verena Bucher, AL Gerhild Hubmann

Kärnten brauche ausgebildete Fachkräfte in der Elementarpädagogik

Abteilungsleiterin Hubmann hob ebenfalls hervor, dass Kärnten ausgebildete Fachkräfte in der Elementarpädagogik brauche. Die einzelnen Module in den Lehrgängen seien so aufgebaut, dass man fundiertes Wissen erlange und dieses im Alltag einsetzen könne. „Wenn man uns fragt, können wir aus Kärnten immer berichten, dass wir keine ‚Hilfskräfte‘ in den Gruppen haben, es sind alles ausgebildete pädagogische Fachkräfte“, so Hubmann.

Klaudia Terkl gratulierte den Absolventen

Klaudia Terkl vom IBB gratulierte den Absolventen ebenfalls. Sie können nun ihre pädagogische Arbeit in Kindergärten und Kindertagesstätten aufnehmen. Der „Ausbildungslehrgang zum/zur Kleinkinderzieher/in“ umfasse entsprechend dem Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 430 Unterrichtseinheiten, darunter sei auch ein Praktikum im Ausmaß von 160 Unterrichtseinheiten. Angeboten werden im Lehrgang auch Module in den Bereichen Entwicklungspsychologie, Pädagogische Ansätze, Wertebildung, Kommunikation und Konfliktmanagement, MINT, Transitionen, Partizipation, heißt es in einer Aussendung des Landes. Bei der Feierstunde im Spiegelsaal waren auch Daniela Lerchbaumer und Claudia Arztmann von der Unterabteilung für Elementarbildung anwesend. Für die musikalische Umrahmung sorgten Angelika Tegrovsky und Georg Mattersdorfer.