Am Samstag wird es in Wien größtenteils sonnig sein.

Sonderlich spannend wird das Wetter am Samstag in Wien nicht. „Mit viel Sonnenschein geht es durch den Tag“, erklärt dazu etwa die „GeoSphere Austria“ in einer Prognose. Wind gibt es kaum, die Temperaturen liegen zwischen minus vier und plus zwei Grad.