Prozess vertagt: War 39-Jähriger ein IS-Anhänger in Syrien?

Am Wiener Landesgericht musste sich am 14. Februar 2025 ein 39-Jähriger verantworten.

Während sich der Syrer für nicht schuldig bekennt, werden schwere Vorwürfe vor Gericht gegen ihn erhoben. So soll er, bevor er 2019 nach Österreich geflüchtet ist, bei der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) gewesen, dort hätte er auch jesidische Gefangene beaufsichtigt, berichtet der „ORF“. 2020 wurde ihm dann übrigens Asyl gewährt, weil nichts auf seine mögliche Zugehörigkeit zum IS hindeutete. Erst Hinweise aus Deutschland deuteten auf Kriegsverbrechen hin.

Verhandlungen wurden vertagt

Ein Video in einem Ermittlungsverfahren in Deutschland hätte den Angeklagten gezeigt, wie er eine IS-Parole in die Kamera rufen würde, heißt es weiter. Ein gesichtsbiometrisches Gutachten würde bestätigen, dass es sich um den 39-Jährigen, sechsfachen Vater handle. Ihm wird vorgeworfen, sein Geschäft zur Verfügung gestellt zu haben, um jesidische Gefangene unterzubringen. Für seinen Verteidiger wiederum sei es „mit freiem Auge erkennbar, dass er nicht die Person ist, die mit einer Maschinenpistole auf einem Lastwagen steht“, so der „ORF“. Um ein weiteres Gutachten zu erstellen, wurden die Verhandlungen nun auf den 2. April vertagt. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.