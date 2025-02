Hotel storniert, Geld weg: Zeitzonen-Falle kostete Steirerin 760 Euro

Veröffentlicht am 14. Februar 2025, 20:55 / ©Fotomontage Canva

Ein Missverständnis mit teuren Folgen. Eine Steirerin wollte mit ihrem Mann einen Urlaub auf Rhodos verbringen und buchte über eine Internetplattform ein Hotel. Dort wurde ihr angezeigt, dass sie die Reservierung bis 23.59 Uhr desselben Tages kostenlos stornieren könne.

Geld war trotz rechtzeitiger Stornierung weg – mit kurioser Begründung

Als sich ihre Pläne änderten, machte sie von diesem Angebot Gebrauch und stornierte um 23.30 Uhr. Doch dann die böse Überraschung: Der Anbieter zog trotzdem 760 Euro Stornogebühr ein. Die Begründung? Rhodos liege in einer anderen Zeitzone, also eine Stunde voraus. Damit sei die Stornierung aus Sicht der Plattform zu spät erfolgt.

Steirerin bekam Geld zurück

Die Steirerin fühlte sich getäuscht und wandte sich an die Arbeiterkammer Steiermark. Tatsächlich wurde während des Bestellvorgangs nur die kostenlose Stornierung beworben. Erst in der Buchungsbestätigung tauchte das Kürzel „EEST“ (Eastern European Summer Time) in einer Klammer auf – ohne Erklärung, dass sich die Deadline auf diese Zeitzone bezieht. Die AK forderte die Stornogebühr zurück – mit Erfolg! Das Gericht gab der Frau recht und die 760 Euro mussten zurückerstattet werden.