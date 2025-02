Nach Munitionsfund: Rosenkranz-Mitarbeiter im Visier der Ermittler

Wie der ORF in der „ZIB1“ berichtete, hätten Verfassungsschützer in einem Forsthaus im Bezirk Krems-Land NS-Devotionalien und Munition gefunden. Der Mitarbeiter habe zum Zeitpunkt der Hausdurchsuchung dort seinen Hauptwohnsitz gehabt. Nach Angaben des Bürgermeisters habe er diesen wenige Wochen später verlegt, hieß es in dem Bericht. Ausgangspunkt waren Ermittlungen der deutschen Behörden gegen eine Gruppe, die sich „Sächsische Separatisten“ nennt. Bei einer Razzia im November wurden mehrere Personen – darunter zwei mutmaßliche Mitgründer der Gruppierung – festgenommen und Hausdurchsuchungen durchgeführt. Bei dem Duo soll es sich um die Söhne eines FPÖ-Politikers handeln.

Rosenkranz-Mitarbeiter bestätigt Ermittlungen gegen ihn

Das Forsthaus im Bezirk Krems-Land hätte als Rückzugsort nach einem bewaffneten Umsturz dienen sollen. Dort führte der Verfassungsschutz eine Hausdurchsuchung durch, unterstützend für die deutschen Sicherheitsbehörden. Daraus ergaben sich laut ORF eigene Ermittlungen, die aktuell noch laufen. Der hochrangige Mitarbeiter Rosenkranz‘ bestätigt gegenüber der „ZIB“ Ermittlungen gegen ihn. Er habe eine Sicherstellungsliste zugestellt bekommen, wohne jedoch seit 2002 bei seiner Frau und habe in dem Haus nur seine Eltern besucht. Das Büro des Nationalratspräsidenten war für eine Stellungnahme für die APA vorerst nicht erreichbar.

Sowohl Geschosse aus dem 2. Weltkrieg als auch neuwertige Munition gefunden

Wie die „Krone“ am Freitag in ihrer Online-Ausgabe berichtete, stellten die Ermittler neben einschlägigen NS-Devotionalien, Fotos und sogar Gemälden auch insgesamt 30 Kilo Munition sicher. Bei den Tausenden Schuss soll es sich teils um mit Sonden im Erdreich aufgespürte Geschosse aus dem Zweiten Weltkrieg, aber auch um neuwertige Munition gehandelt haben, darunter moderne Schalldämpfer und diverse taktische Ausrüstungsgegenstände bzw. „Uniformsorten“ wie militärische Westen.

Deutsche Bundesanwaltschaft hat im November Rechtsterroristen festgenommen

Im vergangenen November hatte die deutsche Bundesanwaltschaft acht mutmaßliche Rechtsterroristen in Deutschland und in Polen festnehmen lassen, die der Gruppierung „Sächsische Separatisten“ angehören sollen. Gleichzeitig wurden rund 20 Objekte durchsucht, auch in Österreich fanden Durchsuchungen in Wien und im Bezirk Krems-Land statt. Für alle Betroffenen gilt die Unschuldsvermutung. (APA/red, 14.2.25)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 21:12 Uhr aktualisiert