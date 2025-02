13-Jährige im OP-Saal: Chirurgin und Krankenhaus einigten sich

Der Fall sorgte bisher für viel Aufsehen: Bei einer Operation soll eine Grazer Chirurgin ihre minderjährige Tochter in den OP-Saal geholt und sie an der Operation beteiligt haben. Die 13-Jährige soll Bohrlöcher am Schädel des Patienten durchgeführt haben, so die Vorwürfe. Die Enthüllung dieses Vorfalls basierte auf einer anonymen Anzeige, die zu umfassenden Ermittlungen führte. Komplikationen soll es bei der Operation nicht gegeben haben.

Ärztin und Krankenhaus einigten sich: Entlassung wird zur Kündigung

Nach Bekanntwerden der Vorwürfe wurde die beteiligte Chirurgin zunächst suspendiert und dann fristlos entlassen. Die Medizinerin versuchte jedoch gegen ihre Entlassung anzukämpfen und zog sogar vor das Arbeitsgericht. Laut ihr sei die Entlassung nämlich zu spät erfolgt. Demnach hätte diese sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe stattfinden müssen, um rechtens zu sein, was jedoch nicht der Fall gewesen sei. Nun kam es überraschend zu einer außergerichtlichen Einigung zwischen den beiden Parteien, wie mehrere Medien am Freitag berichten. Die Entlassung der Chirurgin soll nun in eine Kündigung umgewandelt worden sein. Zudem soll ihr ein fünfstelliger Betrag zugesprochen worden sein. Das arbeitsgerichtliche Verfahren wurde beendet. Eine Wiedereinstellung der Ärztin käme für die KAGes nicht in Frage.

Strafrechtliche Ermittlungen dauern noch an

Aus strafrechtlicher Sicht laufen die Ermittlungen in dem Fall allerdings weiter. Neben der Chirurgin stehen noch weitere Krankenhausmitarbeiter im Fokus der Beamten. Zuletzt sollten die Auswirkungen des Schädelbohrlochs durch ein Gutachten bewertet werden. Das Ergebnis ist noch ausständig. Ob es in dem Fall zu einer Anklage kommen wird, steht noch nicht fest. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung.











Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.02.2025 um 22:20 Uhr aktualisiert