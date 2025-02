„Rotjacken“ triumphieren gegen Asiago Hockey auswärts mit 3:6

Die "Rotjacken" gastierten am heutigen Freitag, dem 14. Feber 2025, beim aktuellen Tabellenletzten Asiago Hockey. Der EC KAC siegte mit 3:6 in Italien.

Der EC KAC konnte in seinen letzten fünf Partien siegen und gewann auch noch das letzte Derby gegen Villach. Heute gastierten die „Rotjacken“ bei den Italienern und sind heiß auf einen weiteren Sieg.

Offensiv im ersten Drittel

Von Beginn an dominiert der EC KAC in Italien, doch die Abwehr der Gegner hält noch stand. Schon nach sieben Spielminuten fällt das erste Tor für die „Rotjacken“. Matt Fraser bringt den Rekordmeister in Führung. Doch die Antwort der Italiener lässt nicht lange auf sich warten. Bryce Misley sorgt sogleich für den 1:1 Ausgleich. Noch in derselben Minute legt Simeon Schwinger vom EC KAC nach und beschert ihnen wieder die Führung. Clemens Unterweger baut diese Führung hervorragend aus und erhöht auf 1:3. In einem Powerplay gelang den „Rotjacken“ jedoch kein weiteres Tor und es geht in die erste Pause.

Schlagabtausch im Mitteldrittel

Im zweiten Drittel präsentiert sich der Rekordmeister wieder sehr offensiv, doch dann fällt ein Tor für die Italiener durch Marco Magabosco. Das will der EC KAC natürlich nicht auf sich sitzen lassen und baut seine Führung weiter aus. Fabian Hochegger erzielt das 2:4 durch die Vorarbeit von Clemens Unterweger. Noch in derselben Minute zieht Asiago Hockey nach, die „Rotjacken“ führen nur knapp mit 3:4. Es herrscht ein regelrechter Schlagabtausch, denn der EC KAC darf wieder jubeln. Dieses Mal war es Kevin Clark, der den Puck ins Netz bringt. Der Spielstand: 3:5.

Sieg für den KAC

Der EC KAC sorgte nach Beginn des letzten Drittels gleich wieder für ein Tor. Der Torschütze: David Maier erhöht auf 3:6. Und das war es schon für die „Rotjacken“ in Italien.