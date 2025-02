Am Samstag zeigt sich in der Steiermark wieder die Sonne

Am Samstag erwartet die Steiermark größtenteils trockenes und sonniges Wetter. Besonders in den Bergregionen scheint die Sonne ungehindert vom strahlend blauen Himmel. In einigen tiefer gelegenen Gebieten bilden sich am Morgen Nebelfelder, die sich später vom Boden lösen und zu einer geschlossenen Hochnebeldecke zusammenwachsen können. Der Wind lässt nach und weht zunehmend aus südlicher Richtung. Die Temperaturen liegen zwischen 1 und 5 Grad.