Schwer verletzt nach Traktorabsturz: Ehefrau findet Mann im Schnee

Am Abend des 14. Feber fuhr ein 43-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau mit dem Traktor auf einer Straße in der Gemeinde Reißeck. Aus unbekannter Ursache kam das Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab und stürzte im steilen Gelände circa 50 Meter ab. Da der Mann nicht nach Hause gekommen war, begab sich seine Frau auf die Suche nach ihm. Fast zwei Stunden später fand sie ihn schließlich. „Der Mann war circa 80 Meter unterhalb des abgestürzten Traktors schwer verletzt im Schnee liegen geblieben“, gab die Polizei bekannt. Mit weiteren Helfern wurde der 43-Jährige zum Wohnhaus gebracht und von dort mit dem Rettungsdienst in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.