Kärntnerin entsetzt: „Den musst du bedrohen, dass er mitgeht“

In Ljubljana sind Kärntnerin Yessica und Adriana auf „Tinderreisen“. Die Klagenfurterin gibt ihrem Kristan noch eine zweite Chance, obwohl er letztens abgelehnt hat, mit ihr ins Hotelzimmer zu gehen. Yessica geht erneut aufs Ganze. Der Herr aus Ljubljana hat eine romantische Bootsfahrt organisiert. Wird es doch noch zwischen den beiden knistern? Yessica hatte gänzlich andere Erwartungen an eine Bootsfahrt: „Das ist kein Luxusboot, das ist ein Schrottboot. Ich hab’ gedacht, das ist ein Geschäftsmann, gar nichts ist er.“ Yessica kann nicht verstehen, dass Kristan nicht mit ihr aufs Hotelzimmer kommen will – egal wie oft und direkt sie ihn fragt. „Wir werden sehen“, bleibt Kristan bei seiner Standardantwort.

„Er tut mich tratzen und das macht mich geil“

„Das Problem ist, er tut mich so lang’ tratzen und das macht mich geil. Das ist ja der Schas, dass mich das geil macht, aber das sag ich ihm ja nicht“, grinst die verzweifelte Kärntnerin. „Keine Ahnung, was mit ihm los ist, den musst du bedrohen, dass er mitgeht, aber mit was soll ich ihn bedrohen?“, rätselt sie in ihrem roten Mini-Kleid. Doch dann lädt Kristan sie zu sich in die Wohnung ein und plötzlich ist sie skeptisch, ob es eine kleine Studentenbude ist. Aber sie wird positiv überrascht von einer „Villa“.

©ATV/JOYN | Patrick liefert eine Gesangsperformance „mit Engelsstimme“ ab.

Vom Kartenlegen zum Karaoke mit „Engelsstimme“

Doch auch bei den anderen Tinderreisen-Kandidaten ist so einiges los. Charbel hat auf Patricks Date aufgepasst, während der Niederösterreicher noch mit seinem vorherigen Date am Zimmer war. Patrick ist nicht bester Laune: „Sie war bissl fad. Sie hat angefangen mit ihren ‚Emotions‘ und Astrozeug, ich glaub’, sie wollte mir die Karten hinlegen, welche Zukunft ich habe.“ Doch jetzt heißt es volle Konzentration auf Nikki, die er zum zweiten Mal trifft. „Hast du sie mir eh warm gehalten?“, wird Charbel befragt. Patrick hat einen Plan, womit er sich bei Nikki für seine Verspätung entschuldigen möchte und es geht in die Karaoke-Bar. Mit Robbie Williams’ „Angels“ will er ihr Herz erobern und er überrascht äußerst positiv mit seiner Gesangsperformance. Patrick: „Ich hätte auch nicht geglaubt, dass ich so eine Engelsstimme habe. Sieht man eh, die Leute sind nicht rausgerannt.“ Nikki schmilzt dahin und den anschließenden Spaziergang lässt er vor seinem Hotel enden. Ob die Slowakin mit ihm aufs Zimmer geht?

Rhymes mit Kopfschmerzgarantie

In Athen hat Kevin einen besonderen Plan und crasht das Date von Bianca und ihrer griechischen Göttin. Kevin verursacht bei Biancas Traumfrau mit seinen Rhymes sofort Kopfschmerzen und Bianca will, dass er sofort einen Abflug macht.

Ausstrahlung Die nächste Folge von „Tinderreisen“ wird am Montag, den 17. Februar 2025 um 20.15 Uhr auf JOYN und ATV ausgestrahlt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.02.2025 um 07:12 Uhr aktualisiert