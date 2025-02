Infineon erreicht nächsten Meilenstein und startet Auslieferungen

Die Infineon Technologies AG hat bei der Umsetzung der 200-Millimeter-Siliziumkarbid (SiC)-Strategie entscheidende Fortschritte erzielt. Das Unternehmen wird bereits im ersten Quartal 2025 die ersten Produkte, die auf der fortschrittlichen 200-mm-SiC-Technologie basieren, an Kunden ausliefern.

In Villach gefertigte Produkte

Die in Villach, Österreich, gefertigten Produkte bieten erstklassige SiC-Power-Technologie für Hochspannungsanwendungen, darunter erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge, Schnellladestationen und Züge. Auch die Umstellung des Infineon-Produktionsstandorts in Kulim, Malaysia, von 150-Millimeter-Wafern auf die größeren und effizienteren 200-Millimeter-Wafer verläuft nach Plan, heißt es seitens der Infineon weiter. Das neu errichtete Modul 3 werde die Hochvolumenfertigung im Einklang mit den Marktbedingungen aufnehmen.

©Infineon Austria 200 mm Siliziumkarbid-Wafer: Mit den SiC-Produkten von Infineon können Kunden energieeffiziente Lösungen für Elektrofahrzeuge, Schnellladestationen und Züge sowie für erneuerbare Energiesysteme und KI-Rechenzentren entwickeln.

„Wir sind stolz auf die ersten Kundenauslieferungen“

„Die Umsetzung unserer SiC-Fertigung schreitet wie geplant voran und wir sind stolz auf die ersten Kundenauslieferungen“, sagt Rutger Wijburg, Chief Operations Officer von Infineon. „Durch das schrittweise Hochfahren der SiC-Produktion in Villach und Kulim verbessern wir die Kosteneffizienz und sichern weiterhin die Produktqualität. Gleichzeitig erreichen wir, dass die Produktionskapazitäten die Nachfrage nach SiC-Leistungshalbleitern decken.“

Revolution der Hochleistungsanwendungen

SiC-basierte Leistungshalbleiter haben Hochleistungsanwendungen revolutioniert. Sie können Strom noch effizienter schalten, weisen eine hohe Zuverlässigkeit und Robustheit unter extremen Bedingungen auf und ermöglichen noch kleinere Designs, so vonseiten der Infineon weiter. Mit den SiC-Produkten von Infineon können Kunden energieeffiziente Lösungen für Elektrofahrzeuge, Schnellladestationen und Züge sowie für erneuerbare Energiesysteme und KI-Rechenzentren entwickeln. Die Auslieferung der ersten SiC-Produkte, die auf der 200-Millimeter-Wafer-Technologie basieren, ist ein wichtiger Schritt auf der SiC-Roadmap von Infineon, mit dem Ziel, Kunden ein umfassendes Portfolio an Hochleistungshalbleitern zu bieten, die grüne Energie ermöglichen und zur CO 2 -Reduktion beitragen, heißt es weiters.

Standorte nutzen gemeinsame Technologien und Prozesse

Als „Infineon One Virtual Fab” für hochinnovative Wide-Bandgap-Technologien nutzen die Infineon-Produktionsstandorte in Villach und Kulim gemeinsame Technologien und Prozesse, die einen schnellen Ramp-up sowie einen reibungslosen und hocheffizienten Betrieb in der SiC- und Galliumnitrid (GaN)-Fertigung ermöglichen. Die 200-Millimeter-SiC-Fertigung sei ein weiterer Baustein in der Erfolgsgeschichte von Infineon als Anbieter von branchenführenden Halbleiterlösungen für Power Systems. Sie stärke die Technologieführerschaft des Unternehmens im gesamten Spektrum der Leistungshalbleiter von Silizium bis hin zu Siliziumkarbid und Galliumnitrid, heißt es vonseiten der Infineon abschließend. Weitere Informationen können auf der Website nachgelesen werden.

Infineon Villach wesentlich am Meilenstein beteiligt

Vorstand für Operations Infineon Austria, Thomas Reisinger betont: „Als Kompetenzzentrum für neue Halbleitermaterialen im Infineon-Konzern, haben wir mit der Markteinführung der ersten Siliziumkarbid-Produkte auf 200 Millimeter Wafer erneut unsere Innovationskraft unterstrichen – nach der Galliumnitrid-300mm-Technologie und den Ultradünnwafern mit 20um auf Siliziumbasis. Dieser technologische ‚Hattrick‘ ist eine enorme Leistung, die das perfekte Zusammenspiel unserer Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsteams widerspiegelt. Produkte aus Siliziumkarbid ermöglichen unseren Kunden, noch energieeffizientere Lösungen für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energiesysteme und KI-Rechenzentren zu entwickeln.“

©Infineon Austria Ein Techniker im Reinraum von Infineon Technologies in Villach, Österreich, hält einen 200 mm Siliziumkarbid-Wafer.