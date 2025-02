Tragisch: Junger Lenker (24) stürzte mit Auto in den Tod

Gegen 00.25 Uhr war der 24-jährige Autofahrer auf der Bucher Straße talwärts in Richtung Wolfurt, Bezirk Bregenz, unterwegs. „Aus bislang unbekannter Ursache, in einer leichten Linkskurve, geriet er mit seinem Fahrzeug rechts von der Fahrbahn ab. Dabei fuhr der Lenker knapp rechts an der Leitschiene vorbei und über eine schneebedeckte Fläche auf eine Kuppe zu“, meldet die Landespolizeidirektion Vorarlberg. Das Auto stürzte daraufhin in einen Tobel. Rund 13 Meter weiter prallte das Fahrzeug mit voller Wucht gegen einen Baum.

Noch an Unfallstelle verstorben

Der eCall des Unfallfahrzeugs alarmierte umgehend die Polizei. Aufgrund des schneebedeckten und abfallenden Geländes musste die Feuerwehr den jungen Mann mittels Trage aus dem Fahrzeug bergen und zur Bucher Straße transportieren. Doch für den 24-Jährigen kam jede Hilfe zu spät – der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Der Mann erlitt beim Aufprall massive Kopf- und Gesichtsverletzungen, wie es von der Polizei heißt. Zur Bergung des Unfallwracks wurde ein Kran eingesetzt.