Mit Messer und Kabel gequält? Mann wegen Gewalt gegen Familie angeklagt

Die Vorwürfe wiegen schwer: Zwischen 2016 und 2023 soll ein Mann seine Frau und seine unmündigen Söhne geschlagen haben – einerseits mit der Hand ins Gesicht und andererseits mit der Faust in den Bauch. Die Taten sollen sich während des wöchentlichen Besuchskontakts sowohl in Steyr als auch in Klagenfurt zugetragen haben. Doch das ist noch nicht alles: Wie die Medienstelle des Landesgerichts Klagenfurt informiert, wird dem Mann außerdem die langjährige Misshandlung seiner Frau mit einem Ladekabel und einem Messer zur Last gelegt. Deswegen muss er sich am Mittwoch, den 19. Feber, am Landesgericht Klagenfurt vor Richterin Michaela Sanin für die fortgesetzte Gewaltausübung verantworten. Es gilt die Unschuldsvermutung.