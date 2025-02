Einsatz am Valentinstag: Wagen landet im Gatterbach

Am gestrigen Freitag hielt der Schneefall die steirischen Feuerwehren auf Trab. Die Florianis mussten aufgrund von umgestürzten Bäumen und Unfällen zu mehreren Einsätzen ausrücken. Baum- und Fahrzeugbergungen standen am Valentinstag für die steirischen Feuerwehren am Plan. Am Vormittag stürzten Bäume auf Leitungen der Energie Steiermark, weshalb am frühen Morgen rund 9.000 steirische Haushalte in Deutschlandsberg, Preding und Stainz ohne Strom auskommen mussten.

Auto landet im Gatterbach

Auch die Stadtfeuerwehr Leibnitz rückte aufgrund des nächtlichen Schneefalls zum Einsatz aus. Ein Autofahrer von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Fahrzeug im Gatterbach. „Nach kurzer Absprache mit der bereits vor Ort befindlichen Feuerwehr wurde entschieden, das Fahrzeug mithilfe der Hebetraverse und des Krans des Schweren Rüstfahrzeugs zu bergen. Die Bergung verlief reibungslos, und der Fahrzeuglenker konnte seine Fahrt im Anschluss fortsetzen“, berichtet die Stadtfeuerwehr Leibnitz.