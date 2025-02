Good News: Finanzierung für bilinguale Volksschulklassen gesichert

Die Fortführung der zweisprachigen Volksschulklassen in Klagenfurt und Villach im kommenden Schuljahr ist gesichert, gab Bildungslandesrat Daniel Fellner am 12. Feber bekannt. „Die Schuleinschreibung startet kommende Woche, sowohl Eltern als auch Bildungseinrichtungen brauchen Planungssicherheit. Da es derzeit völlig unklar ist, wie es bildungspolitisch im Bund weitergeht, haben wir uns dazu entschieden, die bilingualen Programme im kommenden Jahr komplett aus Landesmitteln zu finanzieren“, so Fellner. Das heißt, dass es an den betroffenen Volksschulen in Villach und Klagenfurt auch in diesem Herbst je eine zweisprachige erste Klasse geben wird, in der auf Deutsch und Englisch unterrichtet wird. Die laufenden Klassen werden zudem bis zum Ende der vierten Klasse fortgeführt.

Sparzwang führte zu ungewisser Situation

„Mehrsprachigkeit ist eine unverzichtbare Kompetenz für die künftigen Generationen“, betont der Bildungsreferent. Aufgrund des Sparzwangs, dem alle Gebietskörperschaften unterliegen, war die Fortführung der bilingualen Klassen zuletzt allerdings gefährdet. Mit der heutigen Finanzierungszusage des Landes ist nunmehr das Schuljahr 2025/2026 gesichert. Die Kosten belaufen sich auf rund 250.000 Euro. „Eine langfristige Lösung kann es aber nur gemeinsam mit dem Bund geben, so viel ist klar. Sobald eine neue Bundesregierung steht, werde ich alles versuchen, um Bundesmittel für dieses tolle Bildungsprogramm zu lukrieren“, erklärt Fellner.

Eltern protestierten

Die auf Deutsch und Englisch unterrichteten Klassen in Klagenfurt und Villach waren ein Schulversuch. Für die Kosten kam zunächst das Land auf, das das Geld jedoch vom Bund zurückbekam. Die Eltern waren über das drohende Aus für die bilingualen Klassen nicht begeistert und stiegen auf die Barrikaden: In Klagenfurt wurden etwa von einer Elterninitiative 880 Unterschriften gegen die Einstellung der Klassen gesammelt, und auch in Villach gab es eine Online-Petition, die von zahlreichen Personen unterstützt wurde.