Kriminalität in Wien: FPÖ drängt auf eigenes Sicherheitsressort

Am Dienstag, dem 18. Feber 2025, steht die nächste Sitzung des Wiener Gemeinderates an. Für die FPÖ Wien gibt es einen besonders wichtigen Punkt an der Tagesordnung. Das Thema lautet: „Wien braucht einen Sicherheitsstadtrat mit Sicherheitsressort, um der ausufernden Kriminalität in Wien zu begegnen.“

FPÖ fordert Sicherheitsstadtrat

Die andauernden Gewaltausschreitungen in der Bundeshauptstadt sind längst bittere Realität. Laut Wiener FPÖ-Chef Stadtrat Dominik Nepp hat sich die Sicherheitssituation in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert. Er fordert: „Die täglichen Gewaltexzesse mit Messerstechereien, Vergewaltigungen und Raubüberfällen müssen endlich aktiv bekämpft werden. Daher braucht Wien nach der Wahl einen eigenen Sicherheitsstadtrat, der für Schutz und Sicherheit der Wiener Bevölkerung sorgt.“ Klubobmann Maximilian Krauss ergänzt in Anspielung auf die Sondergemeinderatssitzung: „Wir verlangen von der Wiener Stadtregierung damit, sich dem Thema zu stellen und es mit uns zu debattieren.“ Ob auf die Forderung eingegangen wird, bleibt abzuwarten.