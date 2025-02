Nach Raser-Jagd in Klagenfurt: Schuschnig will „Kontrolldruck erhöhen“

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 09:40 / ©Fotomontage Canva/LPD Kärnten/Just

Obwohl das Jahr 2025 noch nicht alt ist, ging es auf Klagenfurts Straßen bereits rund. Erst am Donnerstagnachmittag lieferten sich zwei junge Raser eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Mit 120 km/h rasten sie durch die Innenstadt, bauten Unfälle und begingen zahlreiche Verwaltungsübertretungen. Einer der beiden steht außerdem unter dem Verdacht, unter Suchtmitteleinfluss gefahren zu sein. Nun reagierte der Kärntner Verkehrslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) auf den Vorfall und findet klare Worte.

Schuschnig fordert: „Kontrolldruck erhöhen!“

„Solche Szenen haben auf unseren Straßen nichts verloren. Ich habe kein Verständnis für solche rücksichtslosen Verkehrssünder, die das Leben anderer Verkehrsteilnehmer zur Selbstdarstellung oder unter Drogeneinfluss leichtfertig aufs Spiel setzen“, erklärt Schuschnig vehement und betont, dass solche Eskapaden nun nicht zum Vorbild für mögliche Nachahmer werden dürfen. „Ich werde die Behörden und Exekutive deshalb anweisen, den Kontrolldruck gegen illegale Autorennen und Drogenlenker maßvoll, aber in aller Entschlossenheit, auf unseren Straßen und in den sozialen Medien zu erhöhen“, so der Verkehrslandesrat weiter.

Behördenübergreifende Task-Force eingereicht

Er weist darauf hin, dass er in Kärnten bereits ein umfassendes Maßnahmenpaket gegen illegale Autorennen und Drogenlenker verabschiedet habe, das auch wirke. Auch bundesländerübergreifend gebe es einen Schulterschluss, insbesondere mit Salzburg. Eine eigene behördenübergreifende Task-Force mit der Exekutive wurde laut Auskunft von Schuschnig zur verstärkten Zusammenarbeit eingereicht. „Bei der Sicherheit auf unseren Straßen gibt es in Kärnten auch weiterhin keine falsch verstandene Toleranz“, betont der Landesrat.