Massenschlägerei mit 40 Beteiligten

Am heutigen Samstag, dem 15. Feber, gegen 1.40 Uhr geriet zunächst ein Jugendlicher in einem Pub in der Radetzkystraße in Lustenau (Bezirk Dornbirn) mit einem etwa gleichaltrigen Burschen in Streit. Daraus entwickelte sich ein Konflikt zwischen zwei anwesenden Jugendgruppen. Die Streitigkeiten verlagerten sich daraufhin vor das Lokal ins Freie. Rund 40 Personen waren in die Rauferei verwickelt.“Schließlich wurden vier Personen verletzt, zwei davon mussten mit der Rettung ins Spital gebracht werden“, heißt es von der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen der Auseinandersetzung.

Zeugen gesucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Lustenau zu melden. Kontakt: +43 59133 8144-100