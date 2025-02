ADMIRAL Frauen Bundesliga: Sturm Graz trifft auf First Vienna

Nach dem bitteren Aus im Viertelfinale des SPORTLAND NÖ Frauen Cups gegen den Serienmeister SKN St. Pölten richten die SK Sturm Damen den Fokus nun voll auf den Auftakt in der ADMIRAL Frauen Bundesliga. Am kommenden Spieltag steht das Duell mit dem First Vienna FC an – eine ideale Gelegenheit, um sich für die jüngste Niederlage zu rehabilitieren und wieder in die Erfolgsspur zu finden. Diese wichtige Partie steigt am Sonntag, dem 16. Februar 2025, im Trainingszentrum Messendorf. Anpfiff ist um 14 Uhr.

First Vienna liegt sieben Punkte vor Sturm

Die First Vienna ist aktuell der direkte Tabellennachbar und liegt sieben Punkte vor den Sturm Damen. Ein Sieg wäre daher nicht nur ein wichtiges Zeichen nach der Cup-Niederlage, sondern auch entscheidend, um den Anschluss an die Top-Drei zu halten. Cheftrainer Tode Djakovic zeigt sich optimistisch: „Der Fokus liegt voll auf dem Ligastart. Wir haben aus dem Cup-Spiel gelernt und wissen, was zu tun ist. Wichtig wird sein, dass wir von Beginn an präsent sind, unsere Stärken ausspielen und mit voller Überzeugung in die Saison starten.“ Mit dieser klaren Marschroute will das Team eine starke Reaktion zeigen und mit einem positiven Ergebnis in die Meisterschaft starten.