Müllwagen bleibt bei McDonald’s in Graz an Mauer hängen

Ein Müllwagen hing beim McDondald´s in der Grazer Plüddemanngasse über die Mauer

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 10:37 / ©kk

Wer am Freitagvormittag bei McDondald´s in der Grazer Plüddemanngasse vorbeifuhr, dem bot sich ein ungewöhnliches Szenario: ein Müllwagen, der über einer Mauer hing. „Der Vorfall ereignete sich gegen 11.30 Uhr“, berichtet ein Augenzeuge des Ereignisses gegenüber 5 Minuten. Wie genau sich der Unfall ereignete und was der Auslöser dafür war, ist aktuell noch nicht bekannt.