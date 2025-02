Schutzengel wachten über den Eismeister: „Dann war das Auto weg“

In der Nacht auf den 14. Feber schneite es in vielen Kärntner Regionen bis in die Täler. Auch auf dem Weißensee lag eine weiße Decke. Darum machte sich der 78-jährige Eismeister Norbert Jank am Nachmittag auf, um den Neuschnee auf der Eisfläche zu beseitigen. Doch am Ende der Räumungsarbeiten der Schockmoment – das Eis brach. „Es lief gut bis zum Schluss, aber dann bin ich eingebrochen“, erzählte der rüstige Eismeister im 5-Minuten-Gespräch.

„Das Auto stand senkrecht im Wasser“

Was dann passierte, dürfte wohl bei vielen Menschen eine Schockstarre ausgelöst haben, doch der routinierte Eismeister reagierte schnell und richtig: „Die Tür ging nicht mehr auf, also habe ich das Fenster aufgekurbelt und bin zum Fenster raus – dann war das Auto weg.“ Der Schneepflug, der vorne am Fahrzeug angebracht war, blieb hängen, doch das Auto selbst versank im Weißensee. „Es stand senkrecht im Wasser!“, schildert Norbert Jank die Situation. Glücklicherweise wurde er bei dem Unfall nicht verletzt. Auf die Frage, wie es zu dem Einbruch gekommen war, erklärte der Experte: „Es war eine schlechte Stelle im Eis, das Eis ist bei solchen Temperaturen sehr labil.“ Was er nach dem Einbruch gemacht habe? „Ich hatte nasse Füße, aber nicht vom Einbruch, sondern vom Arbeiten. Ich habe mich umgezogen und dann alles fertig gemacht“, so der fleißige 78-Jährige. Denn das sei notwendig gewesen: „Den Schneematsch kriegt man am nächsten Tag nicht mehr weg, dann hat man einen Eisblock.“

„Bin schon mindestens fünfmal eingebrochen“

Doch es war nicht das erste Erlebnis dieser Art für den Eismeister, der seit Jahrzehnten für die Präparierung der Eisfläche des Weißensees zuständig ist. „Ich bin schon mit mindestens fünf Fahrzeugen eingebrochen – aber das ist in den 40, 50 Jahren, seit ich mich mit Eis beschäftige, nicht so schlimm“, erklärt er schmunzelnd. Die brenzligste Situation ergab sich vor vier Jahren, als Jank mit einem Großfahrzeug einbrach und unter Wasser gezogen wurde. „Das Großfahrzeug bricht sofort durch, Autos bleiben oft hängen. Beim Auftauchen bin ich mit dem Kopf an einer Eisscholle angestoßen und hatte danach eine Beule“, berichtet er und verweist auf seine „tausend Schutzengel, ohne die ich heute nicht mit Ihnen sprechen würde“.

Heuer letzte Saison für Norbert Jank

Auch am Tag nach dem Unfall ist Norbert Jank bereits um sieben Uhr auf den Beinen und arbeitet unermüdlich, um den Gästen ein möglichst ungestörtes Eislaufvergnügen zu ermöglichen. „Heute fahren schon wieder Hunderte Leute“, lässt uns der Eismeister wissen. Und stolz ergänzt er: „Es kommen viele Leute an den Weißensee, teilweise aus ganz Europa. Immerhin haben wir hier die weltweit größte präparierte Natureisfläche.“ Um diese wird er sich heuer noch kümmern, bevor er endlich seinen wohlverdienten Ruhestand antritt. „Ich wollte voriges Jahr schon in Pension gehen, aber es gab keinen Nachfolger. Jetzt hab ich es noch ein Jahr gemacht. Aber nächstes Jahr wird es sicher wer anders übernehmen“, erzählt der 78-Jährige abschließend.