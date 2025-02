Opfer in Bauch gestochen: Messer-Angreifer (21) sitzt jetzt ein

In Feldkirch kam es am vergangenen Donnerstag, dem 13. Feber, zu einem schweren Messerangriff. Ein 21-jähriger Mann aus Deutschland verletzte einen 46-Jährigen aus Vorarlberg mit einem Bauchstich. Hintergrund war ein Streit um ein Handy, der eskalierte. Mehr dazu in: Messer-Attacke in Vorarlberg: Mann versetzte Opfer Stich in den Bauch. Der 46-Jährige wurde notoperiert, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.

In Justizanstalt eingeliefert

Ein Großaufgebot an Polizei, darunter ein Hubschrauber, beteiligte sich an jenem Donnerstagabend an der Fahndung. Der Verdächtige wurde festgenommen und befand sich bis dato in Polizeigewahrsam. Wie die Landespolizeidirektion Vorarlberg mitteilt, wurde der mutmaßliche Täter nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt eingeliefert.