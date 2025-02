Cannabis, XTC & Amphetamin: Dealer (26) packt aus

Ermittlern des Landeskriminalamtes Wien (Außenstelle Nord) gelang in Zusammenarbeit mit dem Stadtpolizeikommando Brigittenau ein Schlag gegen den Drogenhandel. Im Zuge laufender Ermittlungen wurde ein 26-jähriger Verdächtiger (Staatsangehörigkeit: Gambia) dem Suchtmittelmilieu zugeordnet. Am Donnerstag, dem 13. Feber, gegen 15.30 Uhr klickten bei der vorläufigen Festnahme die Handschellen.

Dealer gesteht alles

Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Drogen und Bargeld. In einer nahegelegenen Wohnung wurde zusätzlich eine größere Menge an Suchtmitteln sichergestellt. In der Einvernahme zeigte sich der Verdächtige geständig, über mehrere Monate hinweg Drogen verkauft zu haben. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Einlieferung in eine Justizanstalt an. Die Ermittlungen laufen weiter.