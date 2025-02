Ausraster in Wiener Firma: Ex-Mitarbeiter geht auf Kollegen los

In Wien rastete ein ehemaliger Mitarbeiter einer Firma aus.

In Wien rastete ein ehemaliger Mitarbeiter einer Firma aus.

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 11:43 / ©5 Minuten

Der 36-jährige Ex-Mitarbeiter aus Syrien soll am Freitag, dem 14. Feber, gegen 10 Uhr die Firmenräumlichkeiten in Wien-Liesing aufgesucht und umgehend auf seinen 35-jährigen ehemaligen Kollegen losgegangen sein. Der 35-Jährige wurde dabei verletzt und musste durch die Berufsrettung Wien versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Im Zuge der Sachverhaltsklärung stellte sich heraus, dass der 36-Jährige seinen ehemaligen Kollegen mit dem Umbringen bedroht haben soll.

Aggressiv gegenüber den Beamten

Der Mann wurde durch die Beamten wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung vorläufig festgenommen. Im Zuge der Festnahme zeigte sich der 36-Jährige gegenüber den Beamten aggressiv und schrie diese lautstark an. Nach seiner Einvernahme wurde der Mann über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.