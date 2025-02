Vater-Sohn-Streit eskaliert völlig – Sohn geht auf Polizisten los

In Wien kam es zu einem Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater.

In Wien kam es zu einem Streit zwischen einem Sohn und seinem Vater.

Veröffentlicht am 15. Februar 2025, 11:58 / ©cottonbro studio/pexels

Die Landespolizeidirektion Wien berichtet: „Umgehend blieben die Beamten stehen und versuchten, die beiden voneinander zu trennen. Plötzlich ging einer der beiden auf die Beamten los und attackierte diese mit mehreren Schlägen und Tritten.“ Der Widerstand brachte nicht viel: Der 22-jährige Österreicher wurde wegen der Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt vorläufig festgenommen.

Vater und Sohn streiten im Rausch

Bei der Klärung des Vorfalls stellte sich heraus, dass es sich bei den Streitenden um Vater und Sohn handelt. Nach einem alkoholreichen Abend in einem Lokal eskalierte auf dem Heimweg ein Streit. „Die zwei Männer machten auf die Beamten einen stark alkoholisierten Eindruck“, merkt die Polizei an. Der 22-Jährige befindet sich in polizeilicher Anhaltung.