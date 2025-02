Naturphänomen, Spiegelung oder Geist? Himmelsbach-Foto auf dem Prüfstand

Fest steht nur, das Foto stammt aus dem Ende der 1940er Jahre und zeigt die spätere Ehefrau des Villachers, wie sie als 17-jähriges Mädel gemütlich im Schatten eines großen Laubbaumes auf einem Holzzaun sitzt. Zu Lebzeiten erzählte der Strahlenforscher und Wünschelrutengänger, der sich auch als Pendler im paranormalen Bereich einen Namen gemacht hat, wie es zu dem Foto kam. „Wir waren damals auf einem Waldspaziergang und bei einer Rast habe ich mit der Kamera einmal abgedrückt. Erst als wir das Foto entwickelt haben, habe ich gesehen, da schaut einer vom Baum herunter“, erzählte Rudolf Himmelsbach damals dem Reporter.

©Rudolf Himmelsbach Rudolf Himmelsbach machte dieses gruselige Foto von seiner späteren Ehefrau.

Amlacher: „Fälschung ist es keine“

Das Originalfoto ist leider verschollen, aber es existiert eine Kopie davon, die wir dem Villacher Grenzwanderer Michael Amlacher, der sich auch mit Spukerscheinungen beschäftigt, jetzt vorlegten. Der ist sich nur sicher: „Fälschung ist es keine“. Dafür tippt er eher auf ein Naturphänomen oder eine Spiegelung. Rudolf Himmelbach sorgte sogar noch nach seinem Tod für Überraschungen. So blieb bei einigen Freunden in seiner Todesstunde die Armbanduhr plötzlich für eine Stunde stehen.

Verabschiedung mit Knall

Bei seiner Verabschiedung am Waldfriedhof sorgte ein Vorfall unter den Trauergästen für Aufregung: Ein Foto des Verstorbenen, das am Sarg aufgestellt war, flog nach einem Gebet des Pfarrers und dessen „Amen“ plötzlich in hohem Bogen vom Sarg und landete, ohne dass dabei das Glas zu Bruch gegangen war, vor den Beinen der Trauergäste, die in der ersten Reihe saßen. Barbara Himmelsbach, die Tochter des Verblichenen, kommentierte damals trocken: „Der Vater hatte schon immer gerne das letzte Wort gehalten.“