Falsches Spiel? So will Wienerin Match zeigen, wie ernst sie es meint

„Ich will jetzt auch nicht zum Heulen anfangen“, versucht sich Daniel zu beruhigen. In der griechischen Traumvilla steht mit „Match me if you can“ ein neues Spiel am Tagesprogramm. Es soll aufdecken, wo die Singles gleich oder unterschiedlich denken. Vor allem Daniel und sein Match Sabrina scheinen zu oft nicht der gleichen Meinung zu sein. Eine Situation, die für den Sunny-Boy herausfordernd ist, schließlich ist er „da schon mit meinen Gefühlen in der Sache drinnen“. Aber wie schaut es bei Sabrina aus? Hat auch sie ernste Absichten oder spielt sie als Reality-Profi ein Spiel?

Wiener will ihm zeigen, dass sie es „zu 100 Prozent ernst meint“

Daniel ist sich unsicher, ob er weiterhin an das Match glauben kann, und ob Sabrina ihn auch nach „Match in Paradise“ wirklich weiter kennenlernen möchte. „Ich glaube, er hat einfach Angst verletzt zu werden“, zeigt sich Sabrina verständnisvoll. Sie will ihm beweisen, dass auch sie es „wirklich zu 100 Prozent ernst meint.“ Kann eine gemeinsame Nacht in der Love Suite die Wogen glätten?

Eifersuchtsdrama und Neuzugang bei „Match in Paradise“

Als wäre das noch nicht genug, kriegen sich auch Daniel und Nelson in die Haare. Dass Karina und Daniel ein Gespräch unter vier Augen führen, schmeckt dem Wiener gar nicht, was er auch lautstark kundtut. Es kommt zum Streit und Karina versucht einzugreifen. Kann sie die Streithähne in Zaum halten? Außerdem wird es wieder voller in der Villa: Schweizerin Beatriz zieht ein und verdreht Phillipp sofort die Augen: „Ich hab‘ nervösen Schweiß wegen dir.“

Zur Ausstrahlung Die neuen Folgen von „Match in Paradise“ gibt es immer montags zuerst kostenlos auf JOYN zu streamen und seit 10. Februar montags um 21.20 Uhr bei ATV zu sehen.